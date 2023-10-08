Пекин. Швёнтек победила Самсонову в решающем матче

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Чжэнчжоу. Цуренко и Володько выиграли свои матчи в финале квалификации
2023-10/1696747713_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Корда одержал первую победу над соперником из топ-5, выбив из турнира Медведева, Фис впервые сыграет в третьем круге «Мастерса»
2023-10/1696753352_korda.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко уверенно обыграла японку в квалификации турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Украинка победила в двух сетах Сегодня 09:25 192 0 #Леся Цуренко Источник — Чемпион....
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Завацкая вышла в финал турнира в Португалии
Матч длился 2 часа 41 минут Сегодня 20:40 196 0 Фото: Getty Images #Катерина...