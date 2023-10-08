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Теннис

Шанхай. Корда одержал первую победу над соперником из топ-5, выбив из турнира Медведева, Фис впервые сыграет в третьем круге «Мастерса»

2023-10/1696753352_korda.jpeg|—>Шанхай. Корда одержал первую победу над соперником из топ-5, выбив из турнира Медведева, Фис впервые сыграет в третьем круге "Мастерса"

Источник: btu.org.ua

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