Шанхай. Корда одержал первую победу над соперником из топ-5, выбив из турнира Медведева, Фис впервые сыграет в третьем круге «Мастерса»

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Цуренко уверенно обыграла японку в квалификации турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Украинка победила в двух сетах Сегодня 09:25 192 0 #Леся Цуренко Источник — Чемпион....
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Завацкая вышла в финал турнира в Португалии
Матч длился 2 часа 41 минут Сегодня 20:40 196 0 Фото: Getty Images #Катерина...
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Шанхай. Синнер выиграл шестой матч подряд, Пол прервал серию из четырех поражений
2023-10/1696688022_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Определились все участники Итогового турнира WTA 2023
Турнир стартует 29 октября Сегодня 14:42 227 0< /span> Фото — Getty Images Источник...