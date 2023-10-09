Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Эллен Перес в первом круге: превью матча

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Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (GS/WTA/BJKC на 09.10.2023): 57/57

Призовые за карьеру: $2,864,537

Эллен Перес (Австралия) — 449-я ракетка мира



Дата рождения: 10/10/1995 (27 лет)

Место рождения: Сити оф Шеллхарбор, Австралия

Рост: 169 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 162 (12/08/2019)

Побед/Поражений за карьеру (WTA/GS/BJKC на 09.10.2023): 1/13

Призовые за карьеру: $1,543,149

H2H: 0-0