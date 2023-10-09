Теннис
Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Дианы Шнайдер в первом круге: превью матча
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Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)
Место рождения: Владимирец, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 09/10/2023) 167/180
Призовые за карьеру: $6,136,159
Леся Цуренко на портале BTU
Диана Шнайдер (-) — 63-я ракетка мира
Дата рождения: 02/04/2004 (19 лет)
Место рождения: Москва, россия
Рост:
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 63 (02/10/2023)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 09/10/2023) 13/9
Призовые за карьеру: $403,568
H2H: 0-0