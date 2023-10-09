Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Дианы Шнайдер в первом круге: превью матча

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Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 09/10/2023) 167/180

Призовые за карьеру: $6,136,159

Леся Цуренко на портале BTU

Диана Шнайдер (-) — 63-я ракетка мира



Дата рождения: 02/04/2004 (19 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост:

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 63 (02/10/2023)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 09/10/2023) 13/9

Призовые за карьеру: $403,568

H2H: 0-0