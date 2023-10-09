Калинина: Я готовилась, имела хорошую стратегию и довольна своей игрой

Ангелина Калинина прокомментировала старт на турнире в Китае 67 Фото — Getty Images #Ангелина Калинина

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина довольна своей игрой в матче первого круга турнира WTA 500 в китайском Чжэнчжоу против Эллен Перес.

Об этом рассказала сама теннисистка.

< “Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис. Ничего особенного. Все как и в любом другом матче. Я готовилась, имела хорошую стратегию. Мне хватило двух сетов для победы, так что я счастлива и довольна своей игрой сегодня.

Перес хорошо играет в паре, конечно, она демонстрировала большую вариативность в игре. Особенно сложно было, когда она выходила вперед после подачи. Было много непростых розыгрышей. Какие-то я выиграла, какие-то – проиграла, но порой было действительно тяжело. Спасибо всем, кто пришел посмотреть, кто нашел возможность [в этот поздний час], чтобы прийти на мой поединок», — отметила Калинина.