Калинина с победы стартовала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу

Калинина вышла во второй круг турнира 85 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (28) обыграла австралийку Эллен Перес (456) в первом круге турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.

Матч длился 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:1 , 6:3.

Калинина трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

В следующем круге она сыграет с победительницей матча между россиянками Вероникой Кудерметовой и Верой Звонаревой.

Zhengzhou Open — WTA 500 Чжэнчжоу, Китай Хард Призовой фонд $780 637 Первый круг, 09 октября Ангелина Калинина (Украина) – Эллен Перес (Австралия) 6:1, 6:3

Раньше Цуренко победила россиянку Шнайдер на старте турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.