Теннис
Марченко вышел в основную сетку турнира в Братиславе
Илья Марченко вышел в основную сетку турнира ATP Challenger Tour 125 в словацкой Братиславе. Сегодня 20:55 181 0 Фото — Getty Images #Илья
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко обыграл Кацпера Жука из Польши в финале квалификации турнира ATP Challenger Tour 125 в словацкой Братиславе.
Матч длился 1 час и 43 минуты.
Напомним, в первом матче квалификации украинец обыграл Евгения Карловского, выступающего в нейтральном статусе.
ATP Challenger Tour 125 Братислава, Словакия Квалификация, Финал09 октября
Илья Марченко (Украина) – Кацпер Жук (Польша) 7:5, 7:5
Ранее Калинина с победы стартовала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу.