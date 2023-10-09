Марченко вышел в основную сетку турнира в Братиславе

Илья Марченко вышел в основную сетку турнира ATP Challenger Tour 125 в словацкой Братиславе. 181 Фото — Getty Images #Илья

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Украинский теннисист Илья Марченко обыграл Кацпера Жука из Польши в финале квалификации турнира ATP Challenger Tour 125 в словацкой Братиславе.

Матч длился 1 час и 43 минуты.

Напомним, в первом матче квалификации украинец обыграл Евгения Карловского, выступающего в нейтральном статусе.

ATP Challenger Tour 125 Братислава, Словакия Квалификация, Финал09 октября

Илья Марченко (Украина) – Кацпер Жук (Польша) 7:5, 7:5

Ранее Калинина с победы стартовала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу.