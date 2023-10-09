Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 9 октября

Больше в Теннис
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Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Дианы Шнайдер в первом круге: превью матча
2023-10/1696783503_tsurenko.jpeg|—>Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)Место рождения: Владимирец, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
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Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Эллен Перес в первом круге: превью матча
2023-10/1696790032_kalinina.jpeg|—>Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)Место рождения: Новая Каховка, УкраинаРост: 179 смИграет: правой рукой (двуручный...
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Шанхай. Синнер сыграет против Шелтона в четвертом круге, Чжан Чжичжэнь продолжает борьбу за титул на домашнем «Мастерсе»
2023-10/1696792652_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Швёнтек победила Самсонову в решающем матче
2023-10/1696772184_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua