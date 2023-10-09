Рейтинг ATP: Сачко улучшил свою позицию

ATP обновил рейтинг теннисистов 73372 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

Дже.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Выигравший US Open серб Новак Джокович возглавляет рейтинг, Карлос Алькарас занимает вторую строчку, а тройку замыкает представитель террористической страны. Даниило Медведев.

Первой ракеткой Украины остался Виталий Сачко, занимающий 161 место.

Рейтинг ATP 09 октября 1. (1 ) Новак Джокович (Сербия) — 11545 2.(2) Карлос Алькарас (Испания) — 8715 3. (3) Даниил Медведев — 7490 4. (7) Янник Зиннер (Италия) — 4910 5. (4) Гольгер Руне ) – 4610 6. (5) Стефанос Циципас (Греция) – 4615 7. (6) Андрей Рублев – 4550 8. (8) Тейлор Фриц (США) – 3860 9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) – 3605 1 (10) Александр Зверев (Германия) — 3450… 161. (166) Виталий Сачко (Украина) — 389 242. (244) Алексей Крутых (Украина) — 253 271. (271) Илья Марченко (Украина) — 218 402. (416) Эрик Ваншельбойм (Украина) — 117 Подписаться на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!



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