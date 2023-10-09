Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, Завацкая поднялась на 25 позиций

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Элина Свитолина, которая уже завершила свой сезон, на этой неделе потеряла одну позицию и занимает 25-е место в рейтинге WTA.

Ангелина Калинина сохранила за собой 28-ю строчку, Марта Костюк вернулась в топ-40 и занимает теперь 39-ю позицию (+5), а Леся Цуренко располагается на 43-й (+6) строчке мировой классификации.

Также улучшили свои позиции в топ-100 Катерина Байндл, которая начинает эту неделю на 84-м месте (+5) и Даяна Ястремская — 97-е место (+3).

Катарина Завацкая после победы на соревнованиях в Лиссабоне, поднялась сразу на 25 позиций и занимает 169-ю строчку.

На этой неделе удалось обновить свой личный рекорд в рейтинге Александре Олейниковой — 436-е место (+4) и Веронике Подрез — 907-е место (+3).

В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила 28-е место, следом за ней находится Марта Костюк — 33-е место, а Надежда Киченок опустилась на 54-ю позицию (-5).