Руан. Снигур проиграла четвёртой сеяной в первом круге

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Рейтинг ATP: Сачко улучшил свою позицию
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 18:55 73372 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Калинина с победы стартовала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Калинина вышла во второй круг турнира Сегодня 17:25 85 0 Фото — gettyimages #Ангелина...
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Шанхай. Шварцман впервые за 1,5 года победил игрока топ-10, Димитров вновь обыграл Хачанова
2023-10/1696850474_diego_schwartzman.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, Завацкая поднялась на 25 позиций
2023-10/1696835119_kostyuk.jpg|—>Элина Свитолина, которая уже завершила свой сезон, на этой неделе потеряла одну позицию и...