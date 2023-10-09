Шанхай. Шварцман впервые за 1,5 года победил игрока топ-10, Димитров вновь обыграл Хачанова

Больше в Теннис
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Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, Завацкая поднялась на 25 позиций
2023-10/1696835119_kostyuk.jpg|—>Элина Свитолина, которая уже завершила свой сезон, на этой неделе потеряла одну позицию и...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 9 октября
2023-10/1696255884_tsurenko.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Дианы Шнайдер в первом круге: превью матча
2023-10/1696783503_tsurenko.jpeg|—>Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)Место рождения: Владимирец, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
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Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Эллен Перес в первом круге: превью матча
2023-10/1696790032_kalinina.jpeg|—>Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)Место рождения: Новая Каховка, УкраинаРост: 179 смИграет: правой рукой (двуручный...