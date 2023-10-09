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Теннис

Шанхай. Шварцман впервые за 1,5 года победил игрока топ-10, Димитров вновь обыграл Хачанова

2023-10/1696850474_diego_schwartzman.jpg|—>Шанхай. Шварцман впервые за 1,5 года победил игрока топ-10, Димитров вновь обыграл Хачанова

Источник: btu.org.ua

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