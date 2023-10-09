Шанхай. Умбер обыграл шестую ракетку мира Циципаса, Алькарас сыграет против Димитрова в четвертом круге

Больше в Теннис
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Марченко вышел в основную сетку турнира в Братиславе
Илья Марченко вышел в основную сетку турнира ATP Challenger Tour 125 в словацкой Братиславе.
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Рейтинг ATP: Сачко улучшил свою позицию
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 18:55 73372 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Руан. Снигур проиграла четвёртой сеяной в первом круге
2023-10/1696866624_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина с победы стартовала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Калинина вышла во второй круг турнира Сегодня 17:25 85 0 Фото — gettyimages #Ангелина...