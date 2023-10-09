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Теннис

Шанхай. Умбер обыграл шестую ракетку мира Циципаса, Алькарас сыграет против Димитрова в четвертом круге

2023-10/1696874334_humbert.jpeg|—>Шанхай. Умбер обыграл шестую ракетку мира Циципаса, Алькарас сыграет против Димитрова в четвертом круге

Источник: btu.org.ua

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