Теннис
Цуренко победила россиянку Шнайдер на старте турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла ко второму кругу WTA 500 Вчера 16:33 350 1 #Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (43) победила россиянку Диану Шнайдер (66) в первом круге турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.
Матч длился 1 час 23 минуты. Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойных ошибок.
Это была первая встреча теннисисток.
Zhengzhou Open WTA 500 Чжэнчжоу, Китай Хард Призовой фонд 780 637 долларов Первый круг, 09 октября
Леся Цуренко (Украина) — Диана Шнайдер 6:4, 6:2Раньше Цуренко уверенно переиграла японку в квалификации.