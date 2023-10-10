Цуренко победила россиянку Шнайдер на старте турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла ко второму кругу WTA 500 350 #Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (43) победила россиянку Диану Шнайдер (66) в первом круге турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.

Матч длился 1 час 23 минуты. Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойных ошибок.

Это была первая встреча теннисисток.

Zhengzhou Open WTA 500 Чжэнчжоу, Китай Хард Призовой фонд 780 637 долларов Первый круг, 09 октября

Леся Цуренко (Украина) — Диана Шнайдер 6:4, 6:2 Раньше Цуренко уверенно переиграла японку в квалификации.