Гонконг. Даяна Ястремская против Мирры Андреевой в первом круге: превью матча

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Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/поражений за карьеру (WTA/GS/BJKC на 09.10.2023): 83/88

Призовые за карьеру: $3,231,118

Мирра Андреева (-) — 50-я ракетка мира



Дата рождения: 29/04/2007 (16 лет)

Место рождения: Красноярск, россия

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 50 (09/10/2023)

Побед/поражений за карьеру:(GS/WTA/BJKC на 09.10.2023) 13/8

Призовые за карьеру: $771,168

H2H: 0-1

2023 | Лозанна | WTA 250 | Грунт | R1 | Андреева 6:0, 6:2