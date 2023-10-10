Теннис
Гонконг. Даяна Ястремская против Мирры Андреевой в первом круге: превью матча
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Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/поражений за карьеру (WTA/GS/BJKC на 09.10.2023): 83/88
Призовые за карьеру: $3,231,118
Мирра Андреева (-) — 50-я ракетка мира
Дата рождения: 29/04/2007 (16 лет)
Место рождения: Красноярск, россия
Рост: 171 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 50 (09/10/2023)
Побед/поражений за карьеру:(GS/WTA/BJKC на 09.10.2023) 13/8
Призовые за карьеру: $771,168
H2H: 0-1
2023 | Лозанна | WTA 250 | Грунт | R1 | Андреева 6:0, 6:2