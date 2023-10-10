Киченок с победы стартовала на парном турнире в Чжэнчжоу

Украинка вышла во второй круг турнира 188 Фото — Getty Images #Людмила Киченок

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии обыграла тандем Николь Мелихар (США)/Эллен Перес (Австралия) в первом круге турнира WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Матч длился 1 час 29 минут.

Киченок и Бабош дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовали 3 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Киченок и Бабош сразятся с первым. сеяным дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Zhengzhou Open — WTA 500 Чжэнчжоу, Китай Хард Призовой фонд $780 637 Первый круг, 10 октября

Людмила Киченок/Тимеа Бабош – Николь Мелихар/Эллен Перес 6:4, 4:6, 10-6

Ранее Калинина с победы стартовала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу.