Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 10 октября

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Киченок с победы стартовала на парном турнире в Чжэнчжоу
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 12:39 188 0 Фото — Getty Images...
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Цуренко победила россиянку Шнайдер на старте турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла ко второму кругу WTA 500 Вчера 16:33 350 1...
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Гонконг. Даяна Ястремская против Мирры Андреевой в первом круге: превью матча
2023-10/1696833288_yastremska.jpg|—>Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)Место рождения: Одесса, УкраинаРост: 175 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
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Володько уступила на старте турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Украинка не смогла выйти во второй круг турнира Вчера 16:55 319 0 #Екатерина Бондаренко...