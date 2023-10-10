Сеул. Теннисистка из шестой сотни рейтинга обыграла Остапенко, Пегула и Боузкова вышли во второй круг

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Шанхай. Шелтон прервал победную серию Синнера, Марожан обыграл девятую ракетку мира Рууда
2023-10/1696961112_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская уступила на старте турнира WTA 250 в Гонконге
Ястремская во второй раз в сезоне уступила Андреевой Сегодня 11:52 263 1 Источник: —...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 10 октября
2023-08/1692885139_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок с победы стартовала на парном турнире в Чжэнчжоу
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 12:39 188 0 Фото — Getty Images...