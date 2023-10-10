Следить

Теннис

Сеул. Теннисистка из шестой сотни рейтинга обыграла Остапенко, Пегула и Боузкова вышли во второй круг

2023-10/1696966399_wta.jpg|—>Сеул. Теннисистка из шестой сотни рейтинга обыграла Остапенко, Пегула и Боузкова вышли во второй круг

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис