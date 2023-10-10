Теннис
Володько уступила на старте турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Украинка не смогла выйти во второй круг турнира Вчера 16:55 319 0 #Екатерина Бондаренко
Источник — Чемпион .
Украинская теннисистка Екатерина Володько (267) проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн (24) в первом круге турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.
Матч длился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:4 , 6:3.
Владька не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 6 двойных ошибок.
Это была первая очная встреча теннисисток.
Zhengzhou Open — WTA 500 Чжэнчжоу , Китай Хард Призовой фонд 780 637 долларов Первый круг, 09 октября
Циньвэнь Чжэн (Китай) — Екатерина Володько (Украина) 6:4, 6:3Раньше Цуренко победила россиянку Шнайдер на старте турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.