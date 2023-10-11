Братислава. Молчанов вышел четвертьфинал, Сачко уступил на старте парного турнира

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Гонконг. Фругвиртова выбила седьмую сеяную, Мертенс и Аддад Мая вышли во второй раунд
2023-10/1697046223_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко обыграла Векич во втором круге турнира в Чжэнчжоу
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 18:57 183 0 Фото — gettyimages #Леся Цуренко,...
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Чжэнчжоу. Чжэн Циньвэнь победила Саккари и сыграет против Калининой в четвертьфинале
2023-10/1697033964_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Димитров с четвертой попытки победил Алькараса, Ярри впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса»
2023-10/1697031988_dimitrov.jpg|—> Источник: btu.org.ua