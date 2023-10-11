Чжэнчжоу. Чжэн Циньвэнь победила Саккари и сыграет против Калининой в четвертьфинале

Больше в Теннис
-
Цуренко обыграла Векич во втором круге турнира в Чжэнчжоу
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 18:57 183 0 Фото — gettyimages #Леся Цуренко,...
-
Шанхай. Димитров с четвертой попытки победил Алькараса, Ярри впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса»
2023-10/1697031988_dimitrov.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Донны Векич во втором круге: превью матча
2023-10/1697004444_tsurenko.jpg|—>Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)Место рождения: Владимирец, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
-
Калинина победила россиянку звонаревую во втором круге турнира в Китае
Матч длился 1 час 36 минут Сегодня 11:51 302 0 Фото: Getty Images #Ангелина...