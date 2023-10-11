Теннис
Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Донны Векич во втором круге: превью матча
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Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)
Место рождения: Владимирец, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 11/10/2023) 168/180
Призовые за карьеру: $6,136,159
Леся Цуренко на портале BTU
Донна Векич (Хорватия) — 21-я ракетка мира
Дата рождения: 28/06/1996 (27 лет)
Место рождения: Осиек, Хорватия
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2023 — Monterrey; 2021 — Courmayeur; 2017 — Nottingham; 2014 — Kuala Lumpur.)
Высший рейтинг WTA: 19 (04/11/2019)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 11/10/2023) 189/182
Призовые за карьеру: $6,808,216
H2H: 1-1
2023 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | Хард | R2 | Цуренко 2:6, 6:2, 6:2
2023 | Монтеррей (WTA 250) | Хард | R1 | Векич 2:6, 5:0 отказ