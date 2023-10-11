Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Донны Векич во втором круге: превью матча

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Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 11/10/2023) 168/180

Призовые за карьеру: $6,136,159

Леся Цуренко на портале BTU

Донна Векич (Хорватия) — 21-я ракетка мира



Дата рождения: 28/06/1996 (27 лет)

Место рождения: Осиек, Хорватия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2023 — Monterrey; 2021 — Courmayeur; 2017 — Nottingham; 2014 — Kuala Lumpur.)

Высший рейтинг WTA: 19 (04/11/2019)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 11/10/2023) 189/182

Призовые за карьеру: $6,808,216

H2H: 1-1

2023 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | Хард | R2 | Цуренко 2:6, 6:2, 6:2

2023 | Монтеррей (WTA 250) | Хард | R1 | Векич 2:6, 5:0 отказ