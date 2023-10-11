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Теннис

Чжэнчжоу. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале, ее сестра Надежда — уступила в стартовом матче

2023-08/1692554487_wta.jpg|—>Чжэнчжоу. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале, ее сестра Надежда - уступила в стартовом матче

Источник: btu.org.ua

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