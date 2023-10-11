Чжэнчжоу. Определилась следующая соперница Калининой, Мартич встретится с Крейчиковой

Больше в Теннис
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Чжэнчжоу. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале, ее сестра Надежда — уступила в стартовом матче
2023-08/1692554487_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Братислава. Сачко проиграл Тиму в своём стартовом матче
2023-10/1696953340_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Сеул. Теннисистка из шестой сотни рейтинга обыграла Остапенко, Пегула и Боузкова вышли во второй круг
2023-10/1696966399_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Шелтон прервал победную серию Синнера, Марожан обыграл девятую ракетку мира Рууда
2023-10/1696961112_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua