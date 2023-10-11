Директор Australian Open анонсировал возвращение четырех экс-первых ракеток мира на турнире в следующем сезоне

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«Могу эксклюзивно сообщить, что Рафа вернется. Он не играл практически весь год, но в разговоре с ним, который состоялся несколько дней назад, он подтвердил, что вернется и мы очень рады, что он снова сыграет у нас. Это потрясающе.

Мы постоянно поддерживаем связь. Всегда хочется надеяться, что такие люди, как Рафа, будут здесь. Он по особенному любит Австралию и его все очень любят, поэтому очень приятно видеть, что он снова бьет по мячу и чувствует себя очень хорошо», — сказал Крейг Тайли.