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Теннис

Гонконг. Фругвиртова выбила седьмую сеяную, Мертенс и Аддад Мая вышли во второй раунд

2023-10/1697046223_wta.jpg|—>Гонконг. Фругвиртова выбила седьмую сеяную, Мертенс и Аддад Мая вышли во второй раунд

Источник: btu.org.ua

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