Матч длился 1 час 36 минут 302 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина, #Вера Звонарева

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (28) победила россиянку звонаревую веру (369) во втором круге турнира WTA 500 в Китае.

Матч длился 1 час 36 минут и завершился со счетом 7:5 , 6:1.

Калинина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейкпойнтов.

China Open — WTA 1000 Пекин , Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Второй круг, 11 октября

Ангелина Калинина (Украина) – Вера Звонарева (страна-террорист) 7:5, 6:1

В следующем круге украинка сыграет с победителем пары Цинь Вэнь Чжэн (24) — Мария Саккари (6).

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