Надаль и Осака сыграют на Australian Open-2024

Испанец сможет вернуться на корт в 2024-м 186 Фото: Getty Images #Australian Open, #Наоми Осака Рафаэль Надаль, #Анжелик Кербер Источник — ESPN.

Чемпионы Australian Open Рафаэль Надаль, Наоми Осака и Анжелик Кербер примут участие в турнире в 2024 году.

Об этом рассказал директор Australian Open Крейг Тайли.

< "Наш чемпион 2022 года Рафа Надаль настойчиво работал над реабилитацией большую часть года. Испанец всегда приносит лучше всего в Мельбурн, и никто не может сомневаться, насколько усердно он соперничает.

В дальнейшем возобновил тренировки на корте

Я общался с его командой – Рафа уже вернулся на корт и с нетерпением ждет соревнований в Мельбурне в январе», – сказал Тайле.

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