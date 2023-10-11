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Теннис

Шанхай. Димитров с четвертой попытки победил Алькараса, Ярри впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса»

2023-10/1697031988_dimitrov.jpg|—>Шанхай. Димитров с четвертой попытки победил Алькараса, Ярри впервые сыграет в четвертьфинале "Мастерса"

Источник: btu.org.ua

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