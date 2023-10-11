Шанхай. Димитров с четвертой попытки победил Алькараса, Ярри впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса»

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Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Донны Векич во втором круге: превью матча
2023-10/1697004444_tsurenko.jpg|—>Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)Место рождения: Владимирец, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
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Калинина победила россиянку звонаревую во втором круге турнира в Китае
Матч длился 1 час 36 минут Сегодня 11:51 302 0 Фото: Getty Images #Ангелина...
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Директор Australian Open анонсировал возвращение четырех экс-первых ракеток мира на турнире в следующем сезоне
2023-10/1697010382_nadal.jpg|—>«Могу эксклюзивно сообщить, что Рафа вернется.
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Надаль и Осака сыграют на Australian Open-2024
Испанец сможет вернуться на корт в 2024-м Сегодня 09:18 186 0 Фото: Getty Images...