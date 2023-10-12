Теннис
ATP перенесла турнир из Израиля в Болгарию
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ATP приняла решение перенести турнир из Тель-Авива в Софию из-за боевых действий на территории Израиля. /p>
Об этом сообщает EL COMERCIO.
На его проведение претендовал также испанский Хихон, но в организации решили отдать соревнования болгарской столице из-за более выгодного финансового предложения.
Турнир имеет состояться с 5 по 11 ноября.
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