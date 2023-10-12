Братислава. Марченко обыграл Новака в матче первого круга

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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA
2023-07/1690264921_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Братислава. Молчанов вышел четвертьфинал, Сачко уступил на старте парного турнира
2023-04/1682688240_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гонконг. Фругвиртова выбила седьмую сеяную, Мертенс и Аддад Мая вышли во второй раунд
2023-10/1697046223_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко обыграла Векич во втором круге турнира в Чжэнчжоу
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира Сегодня 18:57 183 0 Фото — gettyimages #Леся Цуренко,...