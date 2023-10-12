Братислава. Марченко третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале

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Федерер: Однозначно останусь верным теннису
Сегодня 15:49 214 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/893491ecfcc83fcc81bf4515c7d47d08.
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Чжэнчжоу. Киченок и Бабош не смогли пробиться в парный полуфинал
2023-10/1697124337_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок завершила выступления на парном турнире в Чжэнчжоу
Киченок не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 17:10 134 0 #Надежда Киченок...
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Сеул. Три теннисистки не доиграли свои матчи второго круга, Пегула вышла в 1/4 финала
2023-10/1697103541_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua