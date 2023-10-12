Федерер: Однозначно останусь верным теннису

214 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/893491ecfcc83fcc81bf4515c7d47d08.jpg» /> Фото: Getty Images #Роджер Федерер

Источник — GQ Germany.

Легендарный теннисист Роджер Федерер намерен остаться в спорте после окончания карьеры.

Об этом он рассказал порталу GQ Germany.

«Моим детям 9 и 14 лет, поэтому следующие несколько лет, безусловно, будут очень увлекательными и решающими для нашей семьи.Я хочу быть рядом, наблюдать, как они растут, и помогать им всем, чем могу.

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В профессиональном плане мне предстоит совершить переход от действующего спортсмена к бизнесмену. быть частью спорта, находить отличных партнеров, участвовать и играть в нем важную роль. Я однозначно останусь верным теннису. Остается лишь увидеть, в какой роли», — сказал Федерер.

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