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Теннис

Киченок завершила выступления на парном турнире в Чжэнчжоу

Киченок не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 17:10 134 0 #Надежда Киченок

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии проиграли тандему Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова во втором круге турнира WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) 1 час и 54 минуты.

Zhengzhou Open — WTA 500 Чжэнчжоу, Китай  Хард  Призовой фонд $780 637  Второй круг, 12 октября

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — Людмила Киченок/Тимеа Бабош6:7 (5), 6:3, 11-9

Ранее Калинина победила россиянку колокольчатую во втором круге турнира в Китае.

Источник: champion.com.ua

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