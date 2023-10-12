Киченок завершила выступления на парном турнире в Чжэнчжоу

Киченок не смогла выйти в следующий круг турнира 134 #Надежда Киченок

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии проиграли тандему Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова во втором круге турнира WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) 1 час и 54 минуты.

Zhengzhou Open — WTA 500 Чжэнчжоу, Китай Хард Призовой фонд $780 637 Второй круг, 12 октября

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — Людмила Киченок/Тимеа Бабош6:7 (5), 6:3, 11-9

Ранее Калинина победила россиянку колокольчатую во втором круге турнира в Китае.