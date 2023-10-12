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Теннис

Роджер Федерер, сыгравший лишь один матч за последние два года, вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

2023-10/1697091866_feferer.jpg|—>Роджер Федерер, сыгравший лишь один матч за последние два года, вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes
Роджер Федерер вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. По данным издания, в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года 20-кратный чемпион турниров Grand Slam Роджер Федерер заработал 95,1 млн. долларов. При этом за этот 12-месячный период швейцарец провел лишь один матч — это был парный поединок вместе с Рафаэлем Надалем на Кубке Лейвера, после которого он официально попрощался с теннисом.

Роджер Федерер, занимающий девятое место в общем списке, заработал больше всех спортсменов из первой десятки «за пределами спортивной площадки».

Источник: btu.org.ua

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