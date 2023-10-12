Сеул. Три теннисистки не доиграли свои матчи второго круга, Пегула вышла в 1/4 финала

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ATP перенесла турнир из Израиля в Болгарию
Сегодня 10:52 139 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/6338d37ff41bc0dcb8fe83c73f7c9198.
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Роджер Федерер, сыгравший лишь один матч за последние два года, вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes
2023-10/1697091866_feferer.jpg|—>Роджер Федерер вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. По...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA
2023-07/1690264921_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Братислава. Марченко обыграл Новака в матче первого круга
2023-10/1696940276_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua