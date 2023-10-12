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Теннис

Сеул. Три теннисистки не доиграли свои матчи второго круга, Пегула вышла в 1/4 финала

2023-10/1697103541_wta.jpg|—>Сеул. Три теннисистки не доиграли свои матчи второго круга, Пегула вышла в 1/4 финала

Источник: btu.org.ua

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