Теннис
Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале: превью матча
2023-09/1695981827_wta.jpg|—>
Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (GS/WTA/BJKC на 13.10.2023): 59/57
Призовые за карьеру: $2,864,537
Чжэн Циньвэнь (Китай) — 24-я ракетка мира
Дата рождения: 08/10/2002 (21 год)
Место рождения: Шиянь, Китай
Рост: 178 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 — Palermo)
Высший рейтинг WTA: 19 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (WTA/GS/BJKC на 13.10.2023): 52/38
Призовые за карьеру: $2,241,768
H2H: 2-0
2021 | Котреквсилль (ITF W100) | Грунт | 1/2 | Калинина 6-4 6-4
2021 | Монпелье (ITF W60) | Грунт | 1/2 | Калинина 6-1 4-6 6-2