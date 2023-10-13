Следить

Теннис

Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале: превью матча

2023-09/1695981827_wta.jpg|—>Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале: превью матча
Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA:
Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (GS/WTA/BJKC на 13.10.2023): 59/57
Призовые за карьеру: $2,864,537

Чжэн Циньвэнь (Китай) — 24-я ракетка мира
Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале: превью матча
Дата рождения: 08/10/2002 (21 год)
Место рождения: Шиянь, Китай
Рост: 178 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 — Palermo)
Высший рейтинг WTA: 19 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (WTA/GS/BJKC на 13.10.2023): 52/38
Призовые за карьеру: $2,241,768

H2H: 2-0

2021 | Котреквсилль (ITF W100) | Грунт | 1/2 | Калинина 6-4 6-4
2021 | Монпелье (ITF W60) | Грунт | 1/2 | Калинина 6-1 4-6 6-2

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.