Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале: превью матча

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Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (GS/WTA/BJKC на 13.10.2023): 59/57

Призовые за карьеру: $2,864,537

Чжэн Циньвэнь (Китай) — 24-я ракетка мира



Дата рождения: 08/10/2002 (21 год)

Место рождения: Шиянь, Китай

Рост: 178 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Palermo)

Высший рейтинг WTA: 19 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (WTA/GS/BJKC на 13.10.2023): 52/38

Призовые за карьеру: $2,241,768

H2H: 2-0

2021 | Котреквсилль (ITF W100) | Грунт | 1/2 | Калинина 6-4 6-4

2021 | Монпелье (ITF W60) | Грунт | 1/2 | Калинина 6-1 4-6 6-2