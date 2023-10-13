Чжэнчжоу. Крейчикова выиграла стартовый матч и дальше встретится с Цуренко

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Братислава. Молчанов обыграл Манафова в парном четвертьфинале, отыграв четыре матчбола на тай-брейке из 32-х очков
2023-04/1681838215_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Гонконг. Фернандес вышла в четвертьфинал, Тревисан встретится с Мертенс
2023-10/1697138745_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Братислава. Марченко третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале
2023-10/1697113847_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Федерер: Однозначно останусь верным теннису
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