Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Барборы Крейчиковой в четвертьфинале: превью матча

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Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 13/10/2023) 169/180

Призовые за карьеру: $6,136,159

Барбора Крейчикова (Чехия) — 18-я ракетка мира



Дата рождения: 18/12/1995 (27 лет)

Место рождения: Брно, Чехия

Рост: 178 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2023 — Dubai, San Diego; 2022 — Tallinn, Ostrava; 2021 — Strasbourg, Roland Garros, Prague)

Высший рейтинг WTA: 2 (28/02/2022)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 11/10/2023) 119/69

Призовые за карьеру: $10,777,742

H2H: 1-0

2023 | Roland Garros | Грунт | R1 | Цуренко 6:2, 6:4