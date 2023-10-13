Теннис
Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Барборы Крейчиковой в четвертьфинале: превью матча
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Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)
Место рождения: Владимирец, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 13/10/2023) 169/180
Призовые за карьеру: $6,136,159
Барбора Крейчикова (Чехия) — 18-я ракетка мира
Дата рождения: 18/12/1995 (27 лет)
Место рождения: Брно, Чехия
Рост: 178 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 7 (2023 — Dubai, San Diego; 2022 — Tallinn, Ostrava; 2021 — Strasbourg, Roland Garros, Prague)
Высший рейтинг WTA: 2 (28/02/2022)
Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 11/10/2023) 119/69
Призовые за карьеру: $10,777,742
H2H: 1-0
2023 | Roland Garros | Грунт | R1 | Цуренко 6:2, 6:4