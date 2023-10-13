Цуренко не смогла доиграть матч против Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Чжэнчжоу

Украинка покинула турнир 251

Украинская теннисистка Леся Цуренко (43) уступила чешке Барборе Крейчиковой (18) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.

Матч длился 44 минуты. Украина не смогла выйти на второй сет.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 1/4 финала, 13 октября

Барбора Крейчикова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина) 6:3, 0:0 — отказ Цуренко

Ранее Калинина победила россиянку колокольчатую во втором круге турнира в Китае.