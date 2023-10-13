Калинина уступила Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Китае

Матч длился 1 час 28 минут 229 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина

– Чемпион.

Ангелина Калинина (28) уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (24) в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу.

Матч длился 1 час 28 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6.

Калинина 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1из 4 брейк-пойнтов.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай< /em> Хард Призовой фонд — $8,127,389 1/4 финала, 13 октября

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:2

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