Сеул. Пегула продолжает борьбу за титул, Юань Юэ и Бекташ поспорят за выход в финал

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Цуренко не смогла доиграть матч против Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Чжэнчжоу
Украинка покинула турнир Сегодня 16:35 251 0
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Калинина уступила Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Китае
Матч длился 1 час 28 минут Сегодня 15:51 229 0 Фото: Getty Images #Ангелина...
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Чжэнчжоу. Ангелина Калинина против Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале: превью матча
2023-09/1695981827_wta.jpg|—>Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)Место рождения: Новая Каховка, УкраинаРост: 179 смИграет: правой рукой (двуручный...
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Чжэнчжоу. Леся Цуренко против Барборы Крейчиковой в четвертьфинале: превью матча
2023-08/1691330736_wta.jpg|—>Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)Место рождения: Владимирец, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...