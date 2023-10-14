Братислава. Молчанов и Голубев пятый раз в сезоне сыграют в парном финале «челленджера»

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Сборная Украины назвала состав на матч с Нидерландами в Кубке Билли Джин Кинг
Стал известен состав сборной Украины Сегодня 22:37 167 0 Фото — Getty Images #Ангелина...
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Сеул. Пегула продолжает борьбу за титул, Юань Юэ и Бекташ поспорят за выход в финал
2023-10/1697216755_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко не смогла доиграть матч против Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Чжэнчжоу
Украинка покинула турнир Сегодня 16:35 251 0
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Калинина уступила Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Китае
Матч длился 1 час 28 минут Сегодня 15:51 229 0 Фото: Getty Images #Ангелина...