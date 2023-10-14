Источник – Чемпион. Украинский теннисист Виталий Сачко (161) уступил россиянину Павлу Котову (103) в первом круге квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме. Матч длился 2 часа 7 минут. Сачко 7 раз подал […]" /> Источник – Чемпион. Украинский теннисист Виталий Сачко (161) уступил россиянину Павлу Котову (103) в первом круге квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме. Матч длился 2 часа 7 минут. Сачко 7 раз подал […]"> Сачко уступил на старте квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме
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Теннис

Сачко уступил на старте квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме

Виталий Сачко выбыл из борьбы на турнире ATP 250 в Швеции Сегодня 20:24 153 0 Фото — Getty Images #Виталий Сачко < "article__source"> Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Виталий Сачко (161) уступил россиянину Павлу Котову (103) в первом круге квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме.

Матч длился 2 часа 7 минут. Сачко 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал   1 из 5 брейк-пойнтов.

BNP Paribas Nordic Open — ATP 250 Стокгольм, Швеция Хард (зал) Призовой фонд — €750,950 Квалификация, Первый круг 14 октября

Павел Котов —  Виталий Сачко (Украина) 6:4, 7:6 (4)

Раньше сборная Украины назвала состав на матч с Нидерландами в Кубке Билли Джин Кинг.

Источник: champion.com.ua

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