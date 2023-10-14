Теннис
Сачко уступил на старте квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме
Виталий Сачко выбыл из борьбы на турнире ATP 250 в Швеции Сегодня 20:24 153 0 Фото — Getty Images #Виталий Сачко < "article__source"> Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Виталий Сачко (161) уступил россиянину Павлу Котову (103) в первом круге квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме.
Матч длился 2 часа 7 минут. Сачко 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 1 из 5 брейк-пойнтов.
BNP Paribas Nordic Open — ATP 250 Стокгольм, Швеция Хард (зал) Призовой фонд — €750,950 Квалификация, Первый круг 14 октября
Павел Котов — Виталий Сачко (Украина) 6:4, 7:6 (4)
Раньше сборная Украины назвала состав на матч с Нидерландами в Кубке Билли Джин Кинг.