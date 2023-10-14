Сеул. Пегула и Юань Юэ встретятся в решающем матче

Больше в Теннис
-
Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 14 октября
2023-10/1696597012_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Севилья (W25). Надя и Марина Колб разгромили в финале лидеров посева и завоевали второй парный титул ITF в сезоне
2022-10/1666375080_itf-17.jpg|—>В финальном поединке Надя и Марина Колб, посеянные под вторым номером, разгромили первую сеяную...
-
Гарбинье Мугуруса: «На данный момент у меня нет никаких намерений возвращаться в теннис, я стараюсь держаться подальше от кортов»
2023-10/1697227879_muguruza.jpg|—>Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не выступает в WTA-туре с конца января этого года. В...
-
Братислава. Молчанов и Голубев пятый раз в сезоне сыграют в парном финале «челленджера»
2023-04/1681838215_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua