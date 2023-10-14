Стокгольм. Сачко проиграл на старте квалификации

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Завацкая вышла в финал квалификации турнира WTA в Тунисе
Украинка в трех сетах обыграла Деспину Папамихаил из Греции Сегодня 16:55 82 0 Фото...
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Сеул. Пегула и Юань Юэ встретятся в решающем матче
2023-10/1697280099_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 14 октября
2023-10/1696597012_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Севилья (W25). Надя и Марина Колб разгромили в финале лидеров посева и завоевали второй парный титул ITF в сезоне
2022-10/1666375080_itf-17.jpg|—>В финальном поединке Надя и Марина Колб, посеянные под вторым номером, разгромили первую сеяную...