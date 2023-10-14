Завацкая вышла в финал квалификации турнира WTA в Тунисе

Украинка в трех сетах обыграла Деспину Папамихаил из Греции 82 Фото — Getty Images #Катерина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла гречанку Деспину Папамихаи на старте квалификации турнира WTA 250 в Монастыре (Тунис).

Матч длился 2 часа и 36 минут. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

За право выхода в основную сетку в Монастыре Завацкая будет играть с представительницей Сербии Наталией Стеванович.

Jasmin Open Monastir — WTA 250 Монастер, Тунис Хард Призовой фонд — $259,303 Квалификация, Полуфинал 14 октября

Катарина Завацкая (Украина, 2) – Деспина Папамихаил (Греция) 3:6, 6:3, 6:4

Ранее сборная Украины назвала состав на матч с Нидерландами в Кубке Билли Джин Кинг.