Братислава. Молчанов и Голубев уступили в финальном поединке на решающем тай-брейке

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Роджер Федерер: «В будущем я хотел бы играть выставочные матчи, так что должен оставаться в форме»
2023-10/1697310253_federe.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Гонконг. Фернандес и Синякова поспорят за трофей чемпионки
2023-10/1697315207_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Сачко уступил на старте квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме
Виталий Сачко выбыл из борьбы на турнире ATP 250 в Швеции Сегодня 20:24 153...
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Завацкая с тяжелой победы стартовала на турнире в Монастире
Украинской теннисистке Катарина Завацкая (WTA 169) удалось успешно стартовать на хардовом турнире серии WTA...