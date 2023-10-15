Гонконг. Фернандес и Синякова поспорят за трофей чемпионки

Больше в Теннис
-
Сачко уступил на старте квалификации турнира ATP 250 в Стокгольме
Виталий Сачко выбыл из борьбы на турнире ATP 250 в Швеции Сегодня 20:24 153...
-
Завацкая с тяжелой победы стартовала на турнире в Монастире
Украинской теннисистке Катарина Завацкая (WTA 169) удалось успешно стартовать на хардовом турнире серии WTA...
-
Чжэнчжоу. Крейчикова и Чжэн Циньвэнь выиграли свои полуфинальные матчи
2023-10/1697302073_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Стокгольм. Сачко проиграл на старте квалификации
2023-10/1697293410_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua