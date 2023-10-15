Гонконг. Фернандес победила Синякову в финальном матче

Больше в Теннис
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Сеул. Пегула выиграла свой первый титул WTA вне американского континента
2023-10/1697358573_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 15 октября
2023-03/1679670430_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Братислава. Молчанов и Голубев уступили в финальном поединке на решающем тай-брейке
2023-04/1681915422_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Роджер Федерер: «В будущем я хотел бы играть выставочные матчи, так что должен оставаться в форме»
2023-10/1697310253_federe.jpeg|—> Источник: btu.org.ua